Today.it

A cosa serve e come funziona la fiducia è indicato all' articolo 94Costituzione : leggi anche Meloni alla Camera, direttavoto di fiducia al governo: cosa dirà la presidente del ...Giorgia Meloni alla Camera , la direttadel suo discorso e tutte le ultime notizie riguardanti il voto di fiducia per il nuovo governo ... Domani invece toccherà al Senato, dove i numeri... Il video della ragazza ferita circondata da uomini che, invece di soccorrerla, la filmano La bravata ripresa con un telefonino e diffusa sui social è stata scoperta dai docenti del Liceo Rinaldini. Coinvolta mezza classe di un biennio. La punizione più grave alla ragazza che aveva portato ...Lo storico attore di Will & Grace muore a 67 anni per un incidente stradale a Los Angeles. E il vuoto che lascia a Hollywood è incolmabile ...