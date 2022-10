Il Paradiso delle Signore | trama 25 ottobre 2022 | la rivincita di Adelaide

(Di martedì 25 ottobre 2022) Ilporrà sempre di più l'accento sul clamoroso successo che gli abiti di Maria Puglisi stanno riscontrando nell'ambiente dell'alta società milanese, ma per la giovane siciliana arriverà anche un nuovo spasimante che sembrerà perdere la testa per lei. Intanto, stando alladella soap opera di Rai 1 di martedì 25, Veronica ed Ezio saranno molto demoralizzati e tristi per la decisione della Sacra Rota di non concedere l'annullamento del matrimonio di Colombo e Gloria. I due confidavano nell'aiuto die nelle sue amicizie altolocate, ma nemmeno la donna è riuscita ad intercedere a loro favore e saranno molto delusi. Resesi conto dell'umore dei rispettivi genitori, Gemma e Stefania si consulteranno e parleranno della ...

