Il conflitto d’interessi di Daniela Santanchè al Turismo | «Pronta a lasciare le deleghe sulle spiagge»

(Di martedì 25 ottobre 2022)a mollare le. L’appena nominata ministra delha unabbastanza palese. È infatti proprietaria al 24% del Twiga Beach Club, lo stabilimento di Flavio Briatore in Versilia. Che paga un canone di concessione pari a 17.600 euro l’anno a fronte di un fatturato pari a 4 milioni. E che, come del resto tutti gli altri stabilimenti, è nel mirino dell’Europa per il mancato rispetto della Direttiva Bolkestein. Come Guido Crosetto, che nel frattempo ha annunciato la vendita di tutto,sostiene di non essere inin quanto non ha cariche e non siede nel consiglio di amministrazione dell’impresa che ha sede a Marina di Pietrasanta. Eppure ...