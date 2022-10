Fuori dal coro? No | fuori dai piedi!

Leggi su tvzoom

(Di martedì 25 ottobre 2022) Vietato disturbare Giorgia: stop a Giordano Il Fatto Quotidiano, di Lorenzo Giarelli, pag. 4 In Mediaset giurano che la chiusura è dovuta “soltanto a motivi economici” e che “il programma riprenderà a febbraio”. Ma lo spegnimento anticipato didal, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, non può non suggerire interpretazioni anche politiche, visti i precedenti e lo strano tempismo della decisione. Non a caso sospetti e “incazzature” arrivano prima di tutto dalla redazione, abituata a essere considerata “scomoda” anche all’interno di Mediaset. I fatti. Invece che andare in vacanza il 13 dicembre, come da progetti iniziali,dalsarà sospeso il 15 novembre, tra tre settimane. Poi più nulla fino al 14 febbraio 2023: un’eternità di pausa natalizia. Tre mesi ...