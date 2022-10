Corriere della Sera

...luglio e agosto 2 milioni da privati E ora che "Giorgia" è a Palazzo Chigi chi custodirà le... già casa di Msi e An, sta ora stretta agli eredi di. Chi guiderà, quindi, a livello operativo ...... per il ministro Paolo Zangrillo la digitalizzazione resterà 'una delleirrinunciabili per ... Ma cosa si intende incon sovranità digitale Nelle dichiarazioni degli esponenti politici, ... FdI, le «chiavi» del partito a Donzelli. Così cambierà via della Scrofa Un discorso fino all'ultimo tenuto sotto chiave, limato lontano da Palazzo Chigi assieme allo storico collaboratore Giovanbattista Fazzolari, l'uomo del programma di Fdi. Solo una scarna nota del part ...Il fedelissimo di Giorgia Meloni verso il ruolo di coordinatore. Si allargherà la sede. Tra luglio e agosto 2 milioni da privati ...