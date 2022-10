“Fate schifo | vergogna” Elenoire e Pamela | al GF Vip 7 brutto gesto contro Nikita

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)al GF Vip. Durante la puntata in diretta andata in onda lunedì 24 ottobre, la concorrente è stata protagonista della linea della vita trovando il coraggio di confidarsi con Alfonso Signorini e rivivere il suo passato prima dell’inaspettata sorpresa del fratello Raffaele e della sorella Jessica. “Sono cresciuta con la Bibbia davanti e andavo in giro per le case a predicare la parola di Dio – ha detto, cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova – Già a sei anni sentivo dentro che qualcosa non andava, non mi piaceva l’idea di riconoscere un’unica religione e contemporaneamente sentir parlare di umiltà. Non potevo stare con i miei compagni di classe oltre l’orario scolastico, non potevo festeggiare i compleanni e le altre festività”. Leggi anche: “Fa il ...