Etiopia | iniziati in Sudafrica i negoziati di pace del Tigray

Leggi Anche Guerra Tigray, il governo etiope dichiara lo stato di emergenza nazionale Leggi Anche, Onu: 400mila persone in condizioni di carestia nel Tigray Secondo il Daily Maverick , ...'La crisi nel nord dell'è una delle peggiori crisi umanitarie al mondo', ha osservato il ... Inizialmente previsti per l'8 ottobre, i colloquiieri in Sud Africa puntano a mettere fine ...Le trattative tra governo etiope e autorità regionali del Tigrè sono iniziate dopo la ripresa dei combattimenti che hanno vanificato la tregua dei cinque mesi ...I colloqui di pace tra il governo etiope e i ribelli del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray (TPLF), ospitati dall’Unione Africana, sono iniziati martedì in Sudafrica e dovrebbero ...