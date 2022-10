ATP Vienna | l’avversario di Jannik Sinner | ranking e precedenti

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Domani, mercoledì 26 ottobre, nel primo turno del torneo ATP 250 di, l’Erste Bank Open,, testa di serie numero 6 del tabellone, affronterà il cileno Cristian Garin, numero 86 delATP (mentre l’azzurro è il numero 12). Sarà la prima volta che i due tennisti si affrontano: l’azzurro è alla ricerca di punti fondamentali nella già difficile rincorsa alle ATP Finals e deve mettere fieno in cascina per poi mettere nel mirino l’assalto alla top 7 della Race nel corso dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. Allo stesso tempo, però,è chiamato a difendere i 180 punti conquistati proprio alo scorso anno, quando giunse in semifinale: nelATP l’azzurro, che non potrà migliorare la propria posizione neppure in caso di vittoria nel ...