Ucraina | Kiev | Morti 67 940 soldati Russia

"Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto inutilizzando il pretesto dell'uso da parte didi una "bomba sporca" menzionata dal governo russo: hanno dichiarato oggi in una nota congiunta Parigi, Londra e Washington. I ministri degli ...Usa e Londra: falsità per escalation "Nessuno si lascerebbe ingannare" se Mosca intensificasse il conflitto inutilizzando il pretesto dell'uso da parte didi una "bomba sporca" ...Nota congiunta dei ministri degli Esteri. Il sospetto che la Russia sia pronta a far esplodere essa stessa una "bomba sporca" per giustificare un'escalation militare. Nyt: "Israele dà a Kiev intellige ...Kiev, 24 ott. (Adnkronos) - "Il ponte di Crimea è un simbolo russo e, in quanto tale, sarà distrutto. Quando la Crimea tornerà all'Ucraina, questo ponte cesserà di esistere. Nessuno ne ha ...