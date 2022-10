Spalletti & C espugnano la tenace resistenza dell’Olimpico | Roma | difendersi non basta

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Difesa ad oltranza, squadra compatta e corta e ripartenze in contropiede alla ricerca di occasioni. Il piano di Mourinho dichiara sin dall’inizio l’inferiorità tecnica nei confronti del Napoli ma naufraga tra le pieghe di una gara rinunciataria oltre ogni limite per mancanza di interpreti all’altezza. E dire che gli azzurri dinon hanno certo disputato la loro miglior gara ma di fronte alla pochezza degli schemi giallorossi (si è rivisto il vecchio palla lunga e pedalare…) hanno comunque fatto la partita e vinto alla fine con merito. Le giustificazioni arbitrali di Mourinho (troppi cartellini gialli comminati alla squadra) e le carenze fisiche di molti giocatori (Zalewski out prima del match, Matic e Pellegrini infortunati) nonno a spiegare totalmente questo brusco atterraggio sul pianeta realtà di una squadra che se avesse vinto, o ...