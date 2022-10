' Sono omosessuale | non gay!' | il rapporto del maestro Franco Zeffirelli con la sessualità

Fondazione Umberto Veronesi

Che uomo. Che artista. Che genio. Si torna a parlare del maestro Franco Zeffirelli (1923 - 2019), grazie al docu - film, nei cinema ...( CHII MINISTRI - L'IDENTIKIT DELL'ESECUTIVO . NUOVO GOVERNO: LO SPECIALE - GLI ... dal 2017 prima ministra della Serbia e seconda donnapremier dopo l'islandese Jóhanna ... Che cos'è l'omofobia Gentile Direttore, eccoci arrivati a fare gli auguri e parlare del nuovo Ministro della Salute, un medico, un ricercatore ed un qualificato professore universitario, per promuovere in Italia ancora un ...L’artista: «A 18 anni tradii la mia fidanzata con un ragazzo. Non mi è mai venuto in mente di dire: mamma sono gay. Una volta trovò dei collant nella mia camera, li lavò e li mise nel cassetto insieme ...