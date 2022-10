Iniziativa dell’Asl Napoli 3 Sud | 37 microchip in una mattinata nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) – Trentasettein una sola mattina. E’ il bilancio dell’promossa ieri a Volla () dal dipartimento di prevenzione3 Sud per la promozione dell’utilizzo del dispositivo per gli animali d’affezione. Sì tratta di uno strumento che serve a garantire la restituzione dell’animale al legittimo proprietario in caso di smarrimento, ma anche a prevenire i fenomeni dell’abbandono e del randagismo.Nel corso delladi Volla, cui ha partecipato anche il direttore generale Asl3 Sud Giuseppe Russo, sono stati applicati appunto 37. Visto il successo ottenuto, l’azienda sanitaria ha fatto sapere che l’sarà riproposta anche in altri ...