Gasparri vuole un “reddito di cittadinanza” per chi sceglie di non abortire | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Un disegno di legge non nuovo e ripresentato, come ormai accade da diverse legislature, all’inizio dei lavori parlamentari. Il firmatario di questo ddl che intende proporre la modifica “dell’articolo 1 del codice civile in materia di riconoscimento della capacità giuridica del concepito” è stato presentato, ancora una volta, da Maurizio. Si tratta di un intervento che, se approvato, modificherebbe in toto l’impianto legislativo della legge 194, quella che regolamenta – in Italia – il diritto all’interruzione di gravidanza. E domenica sera, in collegamento con “Zona Bianca” (su Rete 4), il vicepresidente del Senato ha rivendicato questa sua battaglia. A #zonabianca @pd di #ForzaItalia sulla sua proposta di legge “per la vita” che ha creato non poche polemiche questa settimana. pic.twitter.com/RTHqFuBmQk — Zona Bianca (@zona bianca) ...