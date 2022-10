F1 | Christian Horner | “Weekend emozionante | era il modo migliore in cui avremmo potuto vincere”

La Red Bull, per voce del team principal, ammette l'infrazione e tratta con la Fia sconti sulla pena. E poi risponde alla Ferrari e definisce "trasparente" l'accordo con la ...Aveva una grande passione per la Formula 1, oggi e domani faremo il meglio in suo onore", queste le parole di, team manager della Red Bull, emozionato nel ricordarlo.Nel team radio a Verstappen, Horner ha dedicato la vittoria del campionato costruttori a Mateschitz: "Grazie, questo mondiale è per te" ...Red Bull vince anche negli Stati Uniti con super Max e fa suo il quinto titolo Costruttori della storia tornando a fare doppietta mondiale dal 2013 ...