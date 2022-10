Ex miss Campania muore cadendo dal balcone nel villaggio turistico Il marito | Non sono stato io

(Di lunedì 24 ottobre 2022) “Non l’ho uccisa io. Io ero innamorato di mia moglie e di certo la sua morte ha provocato un immenso dolore nel mio cuore. Attualmente soffro di depressione”. Lo afferma, in una nota, Paolo Foresta, di 36 anni, di Napoli, rinviato a giudizio per omicidio preterintenzionale per la morte della moglie Annamaria Sorrentino, di 25 anni, di Melito (Napoli), ex, deceduta nell’estate del 2019 due giorni dopo essere caduta daldell’appartamento deldi Parghelia in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza insieme aled a due coppie di amici. La vittima, così come ile le persone che erano in vacanza con loro, era affetta da audiolesi. Il processo è fissato per il 15 novembre prossimo davanti ai giudici del Tribunale di ...

