Edp | intesa con Verallia per la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici

(Di lunedì 24 ottobre 2022), primo produttore europeo per alimenti e bevande, presente in 11 Paesi con 32 stabilimenti, ha affidato a Edp, attiva nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ladi 5per l’approvvigionamento di energia elettrica sui suoi stabilimenti di Gazzo Veronese (Verona), Dego (Savona), Carcare (Savona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza). Ladei 5verrà completata entro il 2023 con il primo, quello di Gazzo Veronese, che entrerà in produzione già a inizio anno. Complessivamente, il progetto coprirà un’area totale di circa 142mila metri quadrati e comporterà l’installazione di oltre 27mila pannelli per 15 MWp di potenza totale installata. Questo progetto è il più importante sottoscritto da Edp con un unico cliente ...

