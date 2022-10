Comune di Cuneo | Concorso per 2 Istruttori Tecnici

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Tecnico, per il servizio impianti tecnologici del settore lavori pubblici, categoria D. Viene offerto inquadramento con contatto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D) a tempo pieno ed indeterminato presso il servizio impianti tecnologici del settore lavori pubblici deldi. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ...

