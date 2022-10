Castagne | come distinguere quelle buone da quelle matte

... tra mostre' Arredi sacri ' e ' attrezzi della civiltà contadina' e ' La scuola a Paganico ', ... leggi anche il nostro articolo dedicato alle più importanti sagre dellein Italia . ...... non solo per offrire gustosea tutti coloro le volevano assaggiare, ma anche deliziose ... è stata teatro anche di alcune esibizioni interessanti e coinvolgenti,quella dei ragazzi e ...Il gruppo locale, guidato dalla Presidente Stesj Iannizzi ha lavorato alacremente, non solo per offrire gustose castagne a tutti coloro le volevano ...La manifestazione in programma fino al 30 ottobre, ha vinto il Gist Travel Food Award 2022 come Miglior evento gastronomico in Italia ...