Bocconi | come è nata la svolta tech

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Guidata dal rettore Gianmario Verona che in questa intervista a Wired racconta i suoi sei anni alla guida di via Sarfatti: “Abbiamo puntato sui dati e ora abbiamo un dipartimento di computer science davvero wow. Siamo forti nelle scienze sociali moderne”

Via Sarfatti 25

... l'architetto dei Boschi Verticali, oi Ferragnez , Ambrogini d'oro e volti della Milano da ...Ursula von der Leyen nel novembre del 2020 all'inaugurazione dell'anno accademico della...... sotto i colpi dello spread, preferì inventarsi la chiamata del rettore dellaMario Monti. '... il Presidente Sergio Mattarella rieletto a febbraiorisposta all'impasse della politica e del ... Diversita' e inclusione, i mattoni che rendono l'Universita' piu' forte MILANO - Margherita Della Valle, Chief Financial Officer e membro del Comitato Esecutivo del Gruppo Vodafone, è l’Alumna dell’anno 2022. Della Valle è una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...