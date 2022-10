Basilea | Bolelli Fognini fuori all' esordio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)amaro per Simonee Fabionegli "Swiss Indoor Basel" , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.276.105 euro di scena sul veloce indoor di, in Svizzera. I due azzurri, noni ...

... li vede al momento noni a 290 punti da Puetz/Venus che occupano l'ultimo posto disponibile e che questa settimana giocano anche loro adove sono i secondi favoriti del seeding./...Tornando alla Race ,e Fognini restano in nona posizione con 2670 punti. Con i campioni di ... Con quattro coppie già qualificate, un altro posto già preso e gli altri in gara trae ... ATP Basilea: Fognini e Bolelli fuori all’esordio. Si allontanano le ATP Finals Esordio amaro per Simone Bolelli e Fabio Fognini negli 'Swiss Indoor Basel' , ATP 500 dotato di un montepremi di 2.276.105 euro di scena sul ...I due azzurri sconfitti al match-tiebreak da Matos/Vega. La corsa a Torino diventa disperata Con i due ATP di questa settimana e il Masters 1000 di Bercy da giocare, la qualificazione per le ATP Final ...