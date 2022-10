Udinese Torino LIVE 0-0 | comincia la sfida alla Dacia Arena

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 ottobre 2022), il match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacasi affrontano nel match valido per la 11ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1?LA– Il primo pallone è mosso dall’. Ed è subito angolo per i friulani, conquistato da Deulofeu Migliore in campo: a fine primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(3-5-2): Silvestri; Perez, ...