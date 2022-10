Serie B 2022 23 | il Pisa ritrova la vittoria contro il Modena Reti inviolate tra Palermo e Cittadella

(Di domenica 23 ottobre 2022) Decima giornata di/23. Ilvince e lascia la zona retrocessione, pareggio trache restano in 18esima e 13esima posizione. Iltrova la secondastagionale, 4-2il. E’ Bonfanti a firmare il vantaggio per i canarini al 19esimo minuto, è poi Gliozzi are il pareggio. Nel lungo recupero della prima frazione di gioco, i nerazzurri conquistano un rigore, a trasformarlo perfettamente è appunto il numero 9. Nella ripresa il ritmo si mantiene alto, Torregrossa trova un nuovo vantaggio per i padroni di casa al 74esimo, Masucci qualche minuto più tardi allunga nuovamente. Vana la rete di Magnino all’84esimo. Sul finale infatti viene concesso un penalty ai ...

Nelle due gare della decima giornata diB giocate oggi importante vittoria in rimonta del Pisa in casa contro il Modena. Decisivi i gol di Torregrossa e Masucci dopo il rigore del pareggio di Gliozzi; inutili le reti di Bonfanti e ...... viste le rispettive posizioni in classifica, importante anche ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, nonostante sia valida per l'undicesima giornata del campionato diA. Tutta la ... 10 serie tv in uscita in autunno 2022 da non perdere Confronto diretto numero 103 in serie A tra Reyer Venezia e Olimpia Milano in questo pomeriggio del 23 ottobre 2022 al Taliercio di Venezia (palla a due ore 18:10, diretta Eleven ...