Polemiche Fiorentina-Inter | no comment dalla società nerazzurra

Leggi su intermagazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Dissapori traal termine del match vinto dai nerazzurri per 3 a 4 Non si placano ledopo, soprattutto per quanto sarebbe successo nel post partita negli spogliatoi. Questa mattina un comunicato della squadra viola in cui si invocavano le scuse da parte del lcub nerazzurro che, però,pellato dall’ANSA non intende fare alcuno né rispondere ai viola. La squadra di Inzaghi è concentrata per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen, match point per la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. L'articolo proviene damagazine.