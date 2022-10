La foto e la commozione | l' abbraccio dell' Olimpico per l' ultimo saluto a Francesco

(Di domenica 23 ottobre 2022) Alle 20.31Valdiserri è tornato all'. Lo ha fatto in modo leggero, come riesce solo ai fantasmi gentili, ma l'applauso che ha accolto il suo ricordo ha unito tutto lo stadio. È stato ...

Il Fatto Quotidiano

Alle 20.31 Francesco Valdiserri è tornato all'Olimpico. Lo ha fatto in modo leggero, come riesce solo ai fantasmi gentili, ma l'applauso che ha accolto il suo ricordo ha unito tutto lo stadio. È stato ...FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %srimanenti Sport Emozione Ribery, standing ovation all'Arechi per l'addio al calcio Momenti di autenticaquelli vissuti dall'ormai ex fantasista ... Frank Ribery dà l’addio al calcio in lacrime, commozione allo stadio Arechi – Foto e video Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mara Venier e la commozione durante la festa, non riesce a trattenere le lacrime: ecco cosa è successo, i dettagli della vicenda ...