Juventus | Yildiz | un talento da prima squadra?

Leggi su 11contro11

(Di domenica 23 ottobre 2022) Le prestazioni di Kenansono ormai sotto gli occhi di tutti e lasegue con interesse e curiosità il rendimento del centrocampista classe ’05. Con lavera 1 della Vecchia Signora ilturco sta già mostrando le sue doti e un potenziale enorme. Ma potrebbe essere già pronto per un’opportunità in? Se lo domandano Allegri e società che, intanto, si godono le gesta del 17enne. Kenan: la nuova scommessa dellaNato il 4 Maggio 2005 a Regensburg da madre tedesca e padre turco, ha optato per la cittadinanza turca, avendo esordito con la Turchia U17 (con la quale vanta 3 gol in 10 presenze). Attualmente è arrivata la chiamata dell’U21, con cui non ha ancora avuto modo di giocare. Arrivato a Torino il 12 ...