F1 | quando la prossima gara | GP Messico 2022 Programma | orari | tv | calendario completo

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nessuna pausa per la Formula Uno, che si appresta a effettuare un trasferimento relativamente breve per i propri mastodontici standard. Difatti il terz’ultimo appuntamento della stagioneto già settimanaa Città del, dove si correrà l’omonimo Gran Premio. L’evento ha recentemente cambiato denominazione, abbandonando quella classica di GP delproprio lo scorso anno. In realtà, si tratta di una mera operazione d’immagine legata alla politica locale. Il punto è che gran parte dei finanziamenti pubblici necessari per sostenere la corsa sono orantiti dalla municipalità di Città dele non più dal Governo centrale, che ha dirottato 400 milioni di pesos (equivalenti a circa 20 milioni di euro) verso la realizzazione della ...