(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Giuramento fatto, passaggioconsegne a Palazzo Chigi con la cerimonia della campanella tra il premier uscente Mario Draghi e la nuova presidente del Consiglio, Giorgia, avvenuto. Infine, prima riunione del Consiglio dei ministri. Il nuovo governo sta compiendo tutti i passi formali, istituzionali e procedurali richiesti. Ora mancano ancora solo alcune ultime tappe per tagliare il traguardo dell'avvio ordinario dell'attività dell'esecutivo, che è già nel pienosue funzioni, e quindi del Parlamento. Una serie di passaggi che dovrebbero concludersi nei primi 10 giorni di novembre.del Parlamento Il primo appuntamento da segnare in agenda è il voto diche Camera e Senato esprimeranno al premier e alla sua squadra. Le date non sono ancora ufficiali, ma dalle prime ...

AGI - Agenzia Italia

Riferimento alla missione di monitoraggiola scorsa settimana in Armenia da parte di una ... Contemporaneamente, da Roma doveospite della Comunità di Sant'Egidio, Emmanuel Macron ...Nella terza giornata la garain salita per le biancazzurre che nel primo set subivano la veemenza delle padrone di casa che approfittavano di un inizio sottotono delle biancazzurre. ... Cominciata l'era Meloni: prossimo step, la fiducia delle Camere L’attore fiorentino è protagonista e autore dello spettacolo «Favola mia», e torna in scena al Teatro Verdi di Firenze dal 26 ottobre ...Iniziati i lavori per radere al suolo l’edificio abusivo che era finito al centro di una disputa sfociata nella sparatoria del 5 settembre in cui era rimasto ferito un uomo ...