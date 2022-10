Belen Rodriguez | Cecilia e Jeremias | lo shooting davanti a un panorama mozzafiato | ecco dove sono

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 23 ottobre 2022) Reunion di famiglia in un luogo speciale. I fratellihanno scelto un posto wild per il nuovo set dellodella loro linea di moda, Hinnominate: le cave di Bauxite in Puglia. Per prima,ha pubblicato diversi scatti delle cave, mostrandosi incatata dal luogo magico che offre il paesaggio. La terra rossa e il lago naturale al centro delle numerose dune: un paesaggioche ha conquistato la showgirl argentina. Cammina sorridente tra le due, mostrando ai follower ilstupendo in cui è immersa. «Il cuore della natura» scrive nel primo post dedicato al posto vicino Otranto. Anchevolati in Puglia con la sorella per fotografare i nuovi capi d’abbigliamento della loro linea. ...