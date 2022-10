The Car – Arctic Monkeys Recensione

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) The Car è il settimo album in studio del gruppo rock ingleseMonkeys, pubblicato il 21 ottobre 2022 dalla Domino Recording Company. È stato scritto dal frontman della band Alex Turner nella sua casa di Los Angeles. The Car –Monkeys Una macchina bianca solitaria in un qualsiasi parcheggio di un qualsiasi tetto di Los Angeles. La foto della copertina di The Car (scattata dal batterista della band Matt Helders) è un’immagine perfetta per raccontare lo stato emotivo dell’album. The Car è un noir di nicchia, per un animo attento. È una strada illuminata dai fari di un’auto d’epoca. Un raffinatissimo pop-rock fuori contesto, molto più che azzeccato. È una frecciata al business world, che compra tutto. Una nostalgia bevuta prima di andare a dormire. There’d Better Be A Mirrorball con un incipit da spy movie apre le porte dell’album ...