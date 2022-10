Sci alpino | la neve non c’è | cancellate anche le discese maschili di Cervinia

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo il gigante femminile di Soelden che avrebbe dovuto inaugurare la stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di sci, oggi sono statealtre due gare del circuito maggiore: si tratta dellein programma il 29 e 30 ottobre sulla nuova pista di Zermatt-. Se in Austria la cancellazione era arrivata a causa della pioggia mista acaduta nella notte, per quanto concerne le provelo stop arriva a causa della mancanza die dell’impossibilità di mettere in sicurezza il tratto finale della pista. A Soelden la cancellazione a causa del meteo non arrivava dal lontano 2006: la gara potrà comunque essere recuperata nell’arco della stagione, mentre per quanto concerne le...