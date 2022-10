Pierfrancesco Favino | L' abbraccio di cui ho bisogno

Ogni volta che lavora a un nuovo progetto,ha l abitudine di annotare pensieri, analisi e disegnini su un taccuino che porta sempre con sé, senza perderlo mai di vista. "Lo inauguro a ogni film, e devo rigorosamente farlo ...... aveva già lavorato con Gabriele Muccino in Gli anni più belli , al fianco dei "mostri sacri del cinema italiano", come le piace definire il cast del film (, Micaela Ramazzotti, ...L'artista ha presentato a Roma il nuovo film di Stefano Chiantini, Il ritorno, in cui è protagonista. Per lei il cinema è una scelta radicale: «È arrivato il momento di dimostrare quello che merito» ...Ambassador del brand Pineider, protagonista al cinema con Il Colibrì e in corsa per l'Italia all'Oscar con Nostalgia di Mario Martone: Pierfrancesco Favino si racconta tra passione, vecchiaia e onestà ...