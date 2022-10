(Di sabato 22 ottobre 2022)è la decennale e rocambolesca avventura di Alpin, un giovane di paese che cerca di elevarsi a cittadino e affermarsi socialmente prima come studente, poi come impiegato in una delle grandi imprese della capitale Tirana. Alpin...

Today.it

Se sarannoo grandi dipenderà esclusivamente da noi. E non solo in ambito lavorativo, dove ...i segni zodiacali considerati più appassionati e simpatici ma ci sono anche quelli piùe ...... ottimi pianificatori che arriveranno a ottenere ciò che si prefiggono usando ampie trame e... Astenersio incostanti. Come per ogni cosa, anche nelle amicizie lo Scorpione tende a ... Piccoli bugiardi di Fatos Kongoli