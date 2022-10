Musso e Zapata tornano tra i convocati | disponibili contro la Lazio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Zingonia. Recupero completo, rientro in amichevole e ora anche convocazione. Ora sì, si può ufficialmente dire: Juane Duvansono pienamente tornati a regime. E saranno a disposizione per Atalanta-. La partecipazione al matchil Ponte San Pietro di giovedì a Zingonia aveva già fornito un’indicazione importante, confermata dalla lista diramata dal club alla vigilia della delicata sfida con i biancocelesti. Se perc’è anche la concreta possibilità di giocare, anche se Sportiello è ancora leggermente favorito per un posto tra i pali,partirà quasi sicuramente dalla panchina ed è possibile che abbbia anche i minuti contingentati. Gli unici assenti – oltre, ovviamente, a José Palomino – sono dunque Davide Zappacosta e Rafael Toloi, che Gasperini proverà ...

Il tecnico dell'Atalanta , Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Lazio. Tornano a disiposizione Duvaned il portiere Juan. Portieri: Sportiello,, Rossi. Difensori: Okoli, Maehle, Zortea, Ruggieri, Soppy, Demiral, Djimsiti, Hateboer. Centrocampisti: Pasalic, Scalvini, Koopmeiners, ...partiranno dalla panchina. Rientra anche Hateboer dalla squalifica, e Soppy si trasferisce sulla sinistra. Ecco la probabile Atalanta (3 - 4 - 1 - 2) : Sportiello; Okoli, Demiral, ...BERGAMO - Il tecnico dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha chiamato 22 giocatori in vista della gara contro la Lazio, in programma domani alle ore 18 al Gewiss Stadium. Tornano a disposizione dell' ...Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Lazio. Tornano a disiposizione Duvan Zapata ed il portiere Juan Musso.