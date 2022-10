Milan-Monza 4-1 | Palladino | “Ottima prestazione | ma errori sciocchi sui gol”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 ottobre 2022) Raffaeleè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida tra ile il suo, terminata con il punteggio di 4-1: “Abbiamo fatto un’e che fa parte del nostro percorso di crescita. Sono dispiaciuto per i gol, perché sono episodiche potevamo evitare. Deglitecnici che ci hanno un po’ condannato. In particolare il primo gol era evitabile, poi sul 3-1 eravamo in partita ma quell’errore sulla quarta rete ci ha spezzato le gambe. Ma non posso dire nulla ai ragazzi”. Sulle scelte in attacco: “Dany Mota può fare la prima punta ma sa muoversi. Non volevo dare punti di riferimento ai nostri avversari e la scelta di partire con lui titolare è stata per questo motivo. Abbiamo tre ottimi attaccanti e posso contare su ...