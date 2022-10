L’ultimo fiasco di Di Maio | si dimette dal suo partito

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Altro che Prima Repubblica. Qui siamo nettamente oltre: siamo al post grillismo, al dimaismo inteso come navigare a vista per cercare di tornare in Parlamento senza riuscirsi. Luigi Dinon smette mai di sorprenderci, ma sul serio. Prima dice di essere contro i taxi del mare e poi si scaglia contro la chiusura dei porti. Una sera va a braccetto con i gilet gialli e quella dopo limona con Emmanuel Macron. Reddito di cittadinanza sì, reddito minimo boh. Poi un giorno, auto-convintosi di essere un ottimo politico, molla il Movimento Cinque Stelle per salvare il governo Draghi, finisce con affossare Supermario, fonda un movimento tutto suo, fa l’accordo con “ildi Bibbiano”, prende una cantonata mastodontica, resta tagliato fuori dalle Camere e ora…. ora sipure da segretario di Impegno Civico. La creatura meno duratura ...