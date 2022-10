(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KECMANOVIC (A SEGUIRE DOPO) VINCE MATTEO! 3-6 7-6 6-3!! Il romano vola in finale a! 40-A Drittone diormai non si muove più. Secondo match point. 40-40 Drittodiin uscita dal servizio. 40-A Rispostadiha problemi fisici. Match point. 40-40 Serve da sottorisponde aggressivo. 40-30 Approccio in back e volée di. 40-15 Lungo il dritto in spinta di. 30-15 ...

OA Sport

L'Italia cercherà di farsi largo grazie a Matteo, a caccia di punti importanti per ... Disponibile anche unastreaming tramite la nuova piattaforma Supertennix (previo abbonamento o ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe McDonald scenderanno in campo oggi (sabato 22 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata ... LIVE Berrettini-McDonald 3-6 7-6 6-3, ATP Napoli 2022 in DIRETTA: rimonta vincente per l'azzurro nonostante le vesciche Il tennista romano si è concesso ai suoi fan durante l'Atp di Napoli e ne è uscito fuori un siparietto tutto da ridere ...McDonald-Berrettini è un match valido per le semifinali del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming.