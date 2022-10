Ligue 1 | Montpellier-Lione LIVE | poi il Marsiglia di Tudor

Commenta per primo Dopo il 3 - 0 di ieri del Psg all'Ajaccio, la 12a giornata di1 continua oggi con altre due partite : si parte alle 17 con la sfida trae Lione, tutte e due a metà classifica e con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. Alle 21 il ...RISULTATI1: 12GIORNATA SABATO 22 OTTOBRE Ore 17:00Lione Ore 21:00 Marsiglia Lens DOMENICA 23 OTTOBRE Ore 13:00 Angers Rennes Ore 15:00 Clermont Foot Brest Ore 15:00 Reims Auxerre ...Montpellier e Lione scenderanno in campo nella 12 giornata di Ligue 1: segui l'andamento della partita con la Diretta LIVE ...Montpellier e Lione scenderanno in campo nella 12 giornata di Ligue 1: probabili formazioni, diretta live, info partita e streaming gratis ...