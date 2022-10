Benevento | Cannavaro si dimette Ma la società respinge le dimissioni

Commenta per primo Due pareggi e due sconfitte in quattro partite sulla panchina del. E' questo lo score di Fabioalla sua prima esperienza da allenatore in Italia , un'avventura che il tecnico avrebbe voluto interrompere in queste ore. La sconfitta di oggi contro ...Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio sul campo del Como (2 - 1), Fabioha rassegnato le dimissioni come allenatore del, ma il presidente Oreste Vigorito le ha respinte senza esitazioni. Il capitano dell'Italia campione del Mondo nel 2006, nonché ...Subentrato alla guida del Benevento solo poche settimane fa, Fabio Cannavaro ha perso un’altra partita. La sconfitta con il Como per 2-1 ha convinto il campione del mondo a rassegnare le dimissioni, ...Fabio Cannavaro ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico del Benevento dopo appena quattro gare ...