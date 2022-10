Ascolti TV 21 ottobre 2022 | Tale e quale show 24 3% | a Reazione a Catena i campioni sbagliano ' campione'

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 22 ottobre 2022) Come sono andati glitv del 21? Questa giornata ha visto i palinsesti di Rai 1 stravolgersi completamente per ragioni legate alla politica. A farne le spese è stato soprattutto Il Paradiso delle Signore che non è andato in onda. La daily soap, però, avrà modo di recuperare la puntata cancellata attraverso la messa in onda speciale del 22(ore 14.00). In prima serata non ci sono stati stravolgimenti, ma si nota il calo di audience di Viola come il mare. La fiction di Canale 5 non è riuscita a reggere il confronto con, in cui partecipa anche la professoressa de L'Eredità, Samira Lui. A proposito di game, si segnalano gli ottimi numeri riportati da, ...