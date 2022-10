Un posto al sole | anticipazioni 21 ottobre 2022 | Jimmy e Bianca decidono di

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A Unal, già da qualche tempo, sta tenendo banco un mistero legato ad un tesoro e presto potrebbe finalmente arrivare una svolta importante soprattutto per Lia Longhi. La domestica di casa Ferri si è fatta assumere da Roberto e Marina per indagare su diversi gioielli che una famiglia di ebrei, che trovò rifugio proprio lì durante la persecuzione compiuta dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, ha lasciato tra quelle mura. La donna, in particolare, da quando ha iniziato a lavorare presso i due imprenditori, non ha fatto altro che indagare per scoprire dove possa essere finito quel tesoro e, di recente, ha ascoltato una conversazione tra Mastro Peppe e Alberto Palladini in cui ha appreso che l'operaio, durante i lavori di ristrutturazione del seminterrato del legale, ha scoperto uno spazio vuoto dietro una parete. Lia non ha perso ...