Roma | choc contro La Russa e Fontana | appesi manichini al corteo

(Di venerdì 21 ottobre 2022)impiccati di Laad un. Ancora messaggi violenti all’indirizzo dei due presidenti di Senato e Camera da poco eletti. Pochi giorni fa alcune scrittela seconda carica dello Stato erano comparse in diverse zone della Capitale (“LaGarbatella ti schifa”, ndr). La Procura diha appena avviato un’inchiestaignoti in cui si ipotizzano i reati di minaccia e oltraggio a un Corpo politico. Poi sono apparsi striscioni davanti al Colosseo. Venerdì 21 ottobre, invece, nel corso di unstudentesco alcuni giovani hanno calato da ponte Sublicio, tra Testaccio e Trastevere, dueimpiccati raffiguranti Ignazio Lae Lorenzo ...

... il ragazzo travolto e ucciso su un marciapiede della Cristoforo Colombo a, è letteralmente ... Il ragazzo adesso è sottoma è riuscito, a mente lucida, a raccontare che l'amico è volato dopo ...Due manichini raffiguranti i presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, sono stati 'impiccati' da un ponte sul lungotevere didurante il corteo degli studenti, partito da Piramide, che stavano manifestando questa mattina nella Capitale. Accanto ai fantocci è stato esposto anche lo striscione 'Governi diversi, stessi ...Anche Francesco Totti si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Valdiserri, il diciottenne investito in via Cristoforo Colombo, a Roma, da un'auto guidata da una ventitreenne risultata posi ...Niccolò, amico di Francesco Valdiserri, il ragazzo travolto e ucciso su un marciapiede a Roma, ha raccontato un dettaglio dell'incidente.