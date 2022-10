Probabili Formazioni della 11a giornata

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Juventus PROSSIMO IMPEGNO: Empoli (in casa) DATA e ORA: (21 Ottobre alle 20:45) INDISPONIBILI: Bremer, Pogba, Chiesa, Kaio Jorge, Ake, De Sciglio, Di Maria, Iling-Junior SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Paredes, Fagioli, Miretti, Kean, Soule PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Szczesny (P), Danilo (D), Bonucci (D), Alex Sandro (D), Cuadrado (D), Mckennie (C), Locatelli (C), Rabiot (C), Kostic (C), Milik (A), Vlahovic (A)Empoli PROSSIMO IMPEGNO: Juventus (in trasferta) DATA e ORA: (21 Ottobre alle 20:45) INDISPONIBILI: Tonelli, Ismajli, Akpa Akpro, Grassi SQUALIFICATI: Nessuno RISERVE: Perisan, Ujkani, Ebuehi, Cacace, Walukiewicz, guarino, Bajrami, Fazzini, Henderson, Satriano, Cambiaghi, Pjaca PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Vicario (P), Stojanovic (D), De Winter (D), Luperto (D), Parisi (D), Haas (C), Marin (C), Bandinelli (C), Baldanzi (C), Lammers (A), ...