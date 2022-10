Manfredi confida nella Meloni ed anche nel leghista Giorgetti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – “Mi aspetto un grande impegno per il Mezzogiorno e le aree metropolitane, – ha dichiarato Gaetano, sindaco di Napoli, in occasione di un incontro pubblico al quale ha partecipato – vorrei una grande attenzione per le città, perché sono tanti i temi sul tavolo: la crisi energetica, il sostegno a famiglie e imprese, il costo dei servizi, la qualità e la sicurezza urbana. Gli effetti della crisi sono pesanti – ha rimarcato il primo cittadino – per questo mi attendo una grande vicinanza”.se il ministero degli affari regionali dovesse finire in mani leghiste,fa lo stesso ragionamento: “Oggi abbiamo bisogno di ridurre i divari che ci sono in Italia, garantire la maggior unità possibile al Paese con una uguaglianza dei diritti per tutti i suoi cittadini. Qualsiasi scelta venga ...