Ma presto tornerà alla sbarra per altre accuse

A cinque anni dal #MeToo, Kevin Spacey è stato prosciolto dall'accusa di molestie ai danni di Anthony Rapp. A stabilirlo la giuria del tribunale federale di New York, che si è quindi espressa a favore dell'attore, dopo un processo durato tre settimane. Oltre all'accusa, cade anche la richiesta di risarcimento avanzata, di ben 40 milioni di dollari.