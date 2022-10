LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | tra poco le FP2 | torna in pista Charles Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.55 Fernando Alonso e Lance Stroll (soprattutto) sono stati sorprendenti nella prima sessione di prove libere, rispettivamente sesto e quarto. Proveranno a ripetersi anche nelle FP2. 23.51 Ricordiamo, intanto, che Sergio Perez verrà retrocesso di 5 posizioni sulla griglia di partenza per aver montato un nuovo motore a combustione interna sulla sua Red Bull. 23.47 Sin dalle FP1 i piloti hanno spinto al massimo, non solo nei tentativi di passo gara, come dimostra Fernando Alonso: Hittin' the lip! Just Fernando Alonso showing those youngsters how drifting is done in the USA Catch up on all the highlights from Practice 1 at COTA #USGP #F1 @AlpineF1Team — Formula 1 (@F1) October 21,23.43 Non è andato oltre il sedicesimo tempo nelle FP1, ma Schwartzman può ritenersi più che soddisfatto ...