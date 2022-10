Lei si agita | diventa erotica con | Mauro Corona sconcio con la Berlinguer

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di ieri, giovedì 20 ottobre. Dietro al bancone ecco Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: arriva il momento di Spetteguless, una delle più celebri rubriche del tiggì satirico ideato da Antonio Ricci. E al secondo posto della peculiare classifica, ecco Bianca, l'inossidabile coppia di CartaBianca, il talk-show di approfondimento politico in onda il martedì sera su Rai 3. "Tornano i Coroner", spiega la voce fuori campo dell'Incontrada. Già, Striscia li ha ribattezzati i "Coroner", ovvero "la coppia più affiatata dello showbiz. Trae Bianchina il fuoco della passione brucia ancora...". "Lui mette le mani avanti, perché Bianchina è in un periodo in cui vede tutto nero", continua la Incontrada. ...