Intesa al fotofinish in Ue sul gas | spiraglio per Sure

Quasi dodici ore di tensioni, attacchi incrociati, musi lunghi. Poi, l'accordo al. L'Ue salva l'unita' di fronte al nemico russo sul dossier piu' difficile, quello dell'... l'registra ...Nella notte è arrivata l'in Ue sull'energia Dopo dodici ore di tensioni è arrivato l'accordo al. L' Ue salva l'unità sul dossier dell'energia e lo fa limando, parola per parola, ...Accordo al fotofinish dopo quasi dodici ore di tensioni, attacchi incrociati, musi lunghi. Alla fine l’Ue riesce a raggiungere un accordo sul dossier energia. Per il partito del price cap e del nuovo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...