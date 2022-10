Governo | Mario Draghi dice addio | il messaggio alla Meloni – LIVE

(Di venerdì 21 ottobre 2022) È il giorno di Giorgia. Alle 10.30 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, riceve il centrodestra al Quirinale per l’ultimo giro di consultazioni. La delegazione è fornitissima: insiemeleader di Fratelli d’Italia ci sono Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Maurizio Lupi e i capigruppo dei quattro partiti della maggioranza. Ieri Mattarella ha ricevuto tutti gli altri gruppi parlamentari che, al netto delle Autonomie che hanno lasciato la porta apertamaggioranza, hanno confermato la loro “ferma opposizione” al. Solo il Terzo Polo, andato al Quirinale senza Renzi, ha assicurato l’aiuto (e i voti) sulle singole manovre, in particolare quelle economiche, che dovessero aiutare gli italiani a superare questo difficile momento sul gas. Qui sotto la diretta di oggi. 14.30 La ...

...uscente puo' fare e' offrire la testimonianza di cio' che ha fatto, e' questo quello che il presidente del Consiglio che va via lascia al successore". Cosi' il presidente del Consiglio,...Lo ha detto il premierDraghi in conferenza stampa, al termine del Coniglio europeo. "L'Ue è ... moda, casa, cucina e tempo libero Scopri di più Non lascio consigli a nuovoma lavoro ... Meloni convocata al Colle alle 16.30. La leader di FdI: "Idee chiare. Governo il prima possibile" - Anna Ascani (Pd): "Tesi inaccettabili sulla guerra indeboliscono la partenza del governo" - Anna Ascani (Pd): "Tesi inaccettabili sulla guerra indeboliscono la parte Mandato ai ministri dell'Energia che si riuniranno martedì a Lussemburgo di elaborare i dettagli tecnici di una road map per l'applicazione ...