Formigli straparla ancora | Rita Dalla Chiesa lo smaschera e lui va su tutte le furie video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Scontro a distanza tra Corrado, che su Twitter ha postato un duro sfogo contro ciò che il conduttore di Piazzapulita stava dicendo su Antonio Tajani, che a suo dire non sarebbe adatto a fare il ministro degli Esteri perché non abbastanza netto nel dichiarare le sue posizioni atlantiste e pro Ucraina.: «L’attacco dia Tajani non è accettabile» «No, non è accettabile l’attacco di Corradoad Antonio Tajani. Se c’è una persona che ha sempre preso una posizione forte e decisa a favore dell’Ucraina è sempre stato lui. Non ammetterlo non è onesto né corretto», ha scritto la giornalista e parlamentare di Forza Italia, suscitando una reazione in diretta del giornalista. LEGGI ...