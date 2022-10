Elettra Lamborghini punta l’Eurovision e apre le porte a un nuovo reality

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 ottobre 2022)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Shangay, una nota rivista spagnola LGBT+. Lo ha fatto perché è nel suo interesse lavorare di più in Spagna. “L’Italia è troppo piccola per me; faccio reggaeton e ho un cuore latino. Ecco perché voglio visitare di più sia la Spagna che l’America Latina. Usare lo spagnolo nel canto mi viene naturale, mi sono sempre interessata alle culture latine ed ho delle buone vibrazioni con loro”. In Spagna la cantante ha vissuto anche il suo primo amore con una donna. “È successo tanto tempo fa, era qualcosa di platonico, non è andato oltre. Questo perché trovo difficile fidarmi delle donne. Mi innamoro dell’anima della persona, non del fisico. Ora sono sposata con un uomo, ma la verità è che ho sempre prestato più attenzione alle donne”. La libertà della comunità LGBT+ è quella che io ...